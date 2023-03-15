Душечкина Соломония Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душечкина Соломония Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стефан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1880

Муж: Душечкин Ерофей Алексеев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Место жительства
31.10.1880
Рождение ребёнка
25.07.1883

Дочь: Дрёмина (Душечкина) Параскева Ерофеевна

Отец ребёнка: Душечкин Ерофей Алексеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Душечкин Федор Ерофеевич

Отец ребёнка: Душечкин Ерофей Алексеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Аграфена Ерофеевна (Душечкина) Агриппина Ерофеевна

Отец ребёнка: Душечкин Ерофей Алексеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.05.1894

Сын: Душечкин Митрофан Ерофеевич

Отец ребёнка: Душечкин Ерофей Алексеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.05.1896

Дочь: (Душечкина) Федосья Ерофеевна

Отец ребёнка: Душечкин Ерофей Алексеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.10.1899

Сын: Душечкин Ефим Ерофеевич

Отец ребёнка: Душечкин Ерофей Алексеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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