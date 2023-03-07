Аграфена Ерофеевна (Душечкина) Агриппина Ерофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Бракосочетание
28.10.1912
Рождение ребёнка
14.02.1916
Дочь: Гаврикова Евдокия
Отец ребёнка: Абрамов Григорий Тимофеев
Рождение ребёнка
1923
Сын: Гавриков Иван
Отец ребёнка: Абрамов Григорий Тимофеев
Рождение ребёнка
15.06.1924
Рождение ребёнка
18.04.1929
Рождение ребёнка
30.04.1932
Смерть
Неизвестно