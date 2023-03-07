Аграфена Ерофеевна (Душечкина) Агриппина Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Ерофеевна (Душечкина) Агриппина Ерофеевна

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1885 г.р.

Дети

1916 г.р.
1923 г.р.
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Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Душечкин Ерофей Алексеев

Мать: Душечкина Соломония Стефанова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
28.10.1912

Муж: Абрамов Григорий Тимофеев

Рождение ребёнка
14.02.1916

Дочь: Гаврикова Евдокия

Отец ребёнка: Абрамов Григорий Тимофеев

Рождение ребёнка
1923

Сын: Гавриков Иван

Отец ребёнка: Абрамов Григорий Тимофеев

Рождение ребёнка
15.06.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамов Григорий Тимофеев

Рождение ребёнка
18.04.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамов Григорий Тимофеев

Рождение ребёнка
30.04.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамов Григорий Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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