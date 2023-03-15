Гавриков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Около 1891 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Абрамов Григорий Тимофеев

Мать: Аграфена Ерофеевна (Душечкина) Агриппина Ерофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврикова (Володина) Любовь

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврикова (Володина) Любовь

Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврикова (Володина) Любовь

Смерть
Неизвестно

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