Гавриков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврикова (Володина) Любовь
Рождение ребёнка
Около 1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврикова (Володина) Любовь
Смерть
Неизвестно