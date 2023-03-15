Гаврикова (Володина) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова (Володина) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриков Иван

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавриков Иван

Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавриков Иван

Смерть
Неизвестно

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