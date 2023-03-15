Абрамов Григорий Тимофеев
Место рождения
Дата рождения18.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1885
Отец: Абрамов Тимофей Иванов
Бракосочетание
28.10.1912
Рождение ребёнка
14.02.1916
Дочь: Гаврикова (Гаврикова) Евдокия
Мать ребёнка: Аграфена Ерофеевна (Душечкина) Агриппина Ерофеевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Гавриков Иван
Мать ребёнка: Аграфена Ерофеевна (Душечкина) Агриппина Ерофеевна
Рождение ребёнка
15.06.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аграфена Ерофеевна (Душечкина) Агриппина Ерофеевна
Рождение ребёнка
18.04.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аграфена Ерофеевна (Душечкина) Агриппина Ерофеевна
Рождение ребёнка
30.04.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аграфена Ерофеевна (Душечкина) Агриппина Ерофеевна
Смерть
Неизвестно