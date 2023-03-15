Абрамов Григорий Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Григорий Тимофеев

Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

18.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

Жена

Около 1891 г.р.

Дети

1916 г.р.
1923 г.р.
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Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
18.01.1885

Отец: Абрамов Тимофей Иванов

Мать: Абрамова Евдокия Мартинова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
28.10.1912

Жена: Аграфена Ерофеевна (Душечкина) Агриппина Ерофеевна

Рождение ребёнка
14.02.1916

Дочь: Гаврикова (Гаврикова) Евдокия

Мать ребёнка: Аграфена Ерофеевна (Душечкина) Агриппина Ерофеевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Гавриков Иван

Мать ребёнка: Аграфена Ерофеевна (Душечкина) Агриппина Ерофеевна

Рождение ребёнка
15.06.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аграфена Ерофеевна (Душечкина) Агриппина Ерофеевна

Рождение ребёнка
18.04.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аграфена Ерофеевна (Душечкина) Агриппина Ерофеевна

Рождение ребёнка
30.04.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аграфена Ерофеевна (Душечкина) Агриппина Ерофеевна

Смерть
Неизвестно

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