Абрамов Тимофей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Тимофей Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

07.12.1903

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Гавриков Он Же Абрамов Федот Тимофеев

Мать ребёнка: Абрамова Мария Онисимова

Рождение ребёнка
18.01.1885

Сын: Абрамов Григорий Тимофеев

Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Мартинова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
07.12.1903
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: убит телегой
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