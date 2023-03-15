Абрамов Тимофей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти07.12.1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Гавриков Он Же Абрамов Федот Тимофеев
Мать ребёнка: Абрамова Мария Онисимова
Рождение ребёнка
18.01.1885
Сын: Абрамов Григорий Тимофеев
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия Мартинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.12.1903
Причина смерти: убит телегой