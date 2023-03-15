Абрамова Мария Онисимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.10.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Гавриков он же Абрамов Федот Тимофеев
Отец ребёнка: Абрамов Тимофей Иванов
Смерть
12.10.1900
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: от простуды