Абрамова Мария Онисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Мария Онисимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.10.1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Гавриков он же Абрамов Федот Тимофеев

Отец ребёнка: Абрамов Тимофей Иванов

Смерть
12.10.1900
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: от простуды

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