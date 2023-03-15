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Душечкин Ерофей Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Душечкин Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1880

Жена: Душечкина Соломония Стефанова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Место жительства
31.10.1880
Рождение ребёнка
25.07.1883

Дочь: Дрёмина Параскева Ерофеевна

Мать ребёнка: Душечкина Соломония Стефанова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Душечкин Федор Ерофеевич

Мать ребёнка: Душечкина Соломония Стефанова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Аграфена Ерофеевна Агриппина Ерофеевна

Мать ребёнка: Душечкина Соломония Стефанова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.05.1894

Сын: Душечкин Митрофан Ерофеевич

Мать ребёнка: Душечкина Соломония Стефанова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.05.1896

Дочь: Федосья Ерофеевна

Мать ребёнка: Душечкина Соломония Стефанова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.10.1899

Сын: Душечкин Ефим Ерофеевич

Мать ребёнка: Душечкина Соломония Стефанова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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