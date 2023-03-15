Душечкин Ерофей Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Душечкин Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1880
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Место жительства
31.10.1880
Рождение ребёнка
25.07.1883
Дочь: Дрёмина Параскева Ерофеевна
Мать ребёнка: Душечкина Соломония Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1888
Мать ребёнка: Душечкина Соломония Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Аграфена Ерофеевна Агриппина Ерофеевна
Мать ребёнка: Душечкина Соломония Стефанова
Рождение ребёнка
26.05.1894
Сын: Душечкин Митрофан Ерофеевич
Мать ребёнка: Душечкина Соломония Стефанова
Рождение ребёнка
22.05.1896
Дочь: Федосья Ерофеевна
Мать ребёнка: Душечкина Соломония Стефанова
Рождение ребёнка
08.10.1899
Мать ребёнка: Душечкина Соломония Стефанова
Смерть
Неизвестно