Душечкин Федор Ерофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Душечкин Михаил
Мать ребёнка: Душечкина (Дорхова) Мария Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Душечкина (Душечкина) Анна
Мать ребёнка: Душечкина (Дорхова) Мария Петрова
Бракосочетание
29.10.1908
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
05.05.1911
Сын: Душечкин Николай Федорович
Мать ребёнка: Душечкина (Дорхова) Мария Петрова
Рождение ребёнка
30.06.1912
Дочь: Гаврикова (Душечкина) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Душечкина (Дорхова) Мария Петрова
Рождение ребёнка
01.04.1915
Дочь: Косова (Душечкина) Александра Федоровна
Мать ребёнка: Душечкина (Дорхова) Мария Петрова
Рождение ребёнка
1923
Сын: Душечкин Иван
Мать ребёнка: Душечкина (Дорхова) Мария Петрова
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Душечкина (Душечкина) Анастасия
Мать ребёнка: Душечкина (Дорхова) Мария Петрова
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Душечкина (Дорхова) Мария Петрова
Смерть
Неизвестно