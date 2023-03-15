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Душечкин Федор Ерофеевич

Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Душечкин Ерофей Алексеев

Мать: Душечкина Соломония Стефанова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Душечкин Михаил

Мать ребёнка: Душечкина (Дорхова) Мария Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Душечкина (Душечкина) Анна

Мать ребёнка: Душечкина (Дорхова) Мария Петрова

Бракосочетание
29.10.1908

Жена: Душечкина (Дорхова) Мария Петрова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
05.05.1911

Сын: Душечкин Николай Федорович

Мать ребёнка: Душечкина (Дорхова) Мария Петрова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.06.1912

Дочь: Гаврикова (Душечкина) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Душечкина (Дорхова) Мария Петрова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.04.1915

Дочь: Косова (Душечкина) Александра Федоровна

Мать ребёнка: Душечкина (Дорхова) Мария Петрова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Душечкин Иван

Мать ребёнка: Душечкина (Дорхова) Мария Петрова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Душечкина (Душечкина) Анастасия

Мать ребёнка: Душечкина (Дорхова) Мария Петрова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Душечкина (Дорхова) Мария Петрова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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