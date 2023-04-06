Косова (Душечкина) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косова (Душечкина) Александра Федоровна

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.04.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1915

Отец: Душечкин Федор Ерофеевич

Мать: Душечкина Мария Петрова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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