Душечкина (Дорхова) Мария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душечкина (Дорхова) Мария Петрова

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

21.01.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1891

Отец: Дорохов Петр

Мать: Дорохова Агапия Матвеева

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
29.10.1908

Муж: Душечкин Федор Ерофеевич

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
05.05.1911

Сын: Душечкин Николай Федорович

Отец ребёнка: Душечкин Федор Ерофеевич

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.06.1912

Дочь: Гаврикова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Душечкин Федор Ерофеевич

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.04.1915

Дочь: Косова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Душечкин Федор Ерофеевич

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Душечкин Иван

Отец ребёнка: Душечкин Федор Ерофеевич

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Душечкина Анастасия

Отец ребёнка: Душечкин Федор Ерофеевич

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Душечкин Федор Ерофеевич

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Душечкин Михаил

Отец ребёнка: Душечкин Федор Ерофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Душечкина Анна

Отец ребёнка: Душечкин Федор Ерофеевич

Смерть
Неизвестно
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