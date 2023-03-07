Душечкина (Дорхова) Мария Петрова
Место рождения
Дата рождения21.01.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1891
Отец: Дорохов Петр
Мать: Дорохова Агапия Матвеева
Бракосочетание
29.10.1908
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
05.05.1911
Сын: Душечкин Николай Федорович
Отец ребёнка: Душечкин Федор Ерофеевич
Рождение ребёнка
30.06.1912
Дочь: Гаврикова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Душечкин Федор Ерофеевич
Рождение ребёнка
01.04.1915
Дочь: Косова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Душечкин Федор Ерофеевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Душечкин Иван
Отец ребёнка: Душечкин Федор Ерофеевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Душечкина Анастасия
Отец ребёнка: Душечкин Федор Ерофеевич
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Душечкин Федор Ерофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Душечкин Михаил
Отец ребёнка: Душечкин Федор Ерофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Душечкина Анна
Отец ребёнка: Душечкин Федор Ерофеевич
Смерть
Неизвестно