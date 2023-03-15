Дорохов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Дорохов Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дорохова Агапия Матвеева
Рождение ребёнка
03.02.1881
Дочь: Воробьева (Дорохова) Агафья Петрова
Мать ребёнка: Дорохова Агапия Матвеева
Рождение ребёнка
26.05.1885
Дочь: (Дорохова) Феодосия Петрова
Мать ребёнка: Дорохова Агапия Матвеева
Рождение ребёнка
21.01.1891
Дочь: Душечкина (Дорхова) Мария Петрова
Мать ребёнка: Дорохова Агапия Матвеева
Рождение ребёнка
19.04.1894
Дочь: (Дорохова) Александра Петрова
Мать ребёнка: Дорохова Агапия Матвеева
Рождение ребёнка
19.04.1894
Мать ребёнка: Дорохова Агапия Матвеева
Бракосочетание
01.04.1915
Рождение ребёнка
26.03.1916
Мать ребёнка: Дорохова (Кузина) Александра
Смерть
Неизвестно