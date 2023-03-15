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Дорохов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Дорохов Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорохова Агапия Матвеева

Рождение ребёнка
03.02.1881

Дочь: Воробьева (Дорохова) Агафья Петрова

Мать ребёнка: Дорохова Агапия Матвеева

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.05.1885

Дочь: (Дорохова) Феодосия Петрова

Мать ребёнка: Дорохова Агапия Матвеева

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.01.1891

Дочь: Душечкина (Дорхова) Мария Петрова

Мать ребёнка: Дорохова Агапия Матвеева

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.04.1894

Дочь: (Дорохова) Александра Петрова

Мать ребёнка: Дорохова Агапия Матвеева

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.04.1894

Сын: Дорохов Георгий Петрович

Мать ребёнка: Дорохова Агапия Матвеева

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
01.04.1915

Жена: Дорохова (Кузина) Александра

Рождение ребёнка
26.03.1916

Сын: Дорохов Василий Петрович

Мать ребёнка: Дорохова (Кузина) Александра

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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