Дорохова (Кузина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохова (Кузина) Александра

Место рождения

Свойно, Суворовский район, Тульская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Кузин Тимофей

Мать: не указана

Свойно, Суворовский район, Тульская область
Развод
Неизвестно

Муж: Зайцев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева (Зайцева) Евдокия

Отец ребёнка: Зайцев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Николай

Бракосочетание
01.04.1915

Муж: Дорохов Петр

Рождение ребёнка
26.03.1916

Сын: Дорохов Василий Петрович

Отец ребёнка: Дорохов Петр

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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