Дорохов Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения26.03.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1916
Отец: Дорохов Петр
Рождение ребёнка
22.10.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дорохова (Дрёмина) Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1941
Сын: Дорохов Валентин Васильевич
Мать ребёнка: Дорохова (Дрёмина) Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно