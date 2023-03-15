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Дорохов Василий Петрович

Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

26.03.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1916

Отец: Дорохов Петр

Мать: Дорохова (Кузина) Александра

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.10.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорохова (Дрёмина) Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорохова (Дрёмина) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
27.07.1941

Сын: Дорохов Валентин Васильевич

Мать ребёнка: Дорохова (Дрёмина) Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно

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