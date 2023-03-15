Дорохова (Дрёмина) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.09.1912 ст.
Дата смерти11.11.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1912 ст.
Рождение ребёнка
22.10.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дорохов Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
02.09.1912
Восприемники Федор Ерофеев Душечкин Матрона Филиппова Гаврикова она же Абрамова метрика 1912 фото 0778
Рождение ребёнка
27.07.1941
Сын: Дорохов Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Дорохов Василий Петрович
Смерть
11.11.1968
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область