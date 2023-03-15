Дорохова (Дрёмина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохова (Дрёмина) Анна Михайловна

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.09.1912 ст.

Дата смерти

11.11.1968

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1912 ст.

Отец: Дрёмин Михаил Сергеев

Мать: Дрёмина (Душечкина) Параскева Ерофеевна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.10.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорохов Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорохов Василий Петрович

Крещение
02.09.1912
Восприемники Федор Ерофеев Душечкин Матрона Филиппова Гаврикова она же Абрамова метрика 1912 фото 0778
Рождение ребёнка
27.07.1941

Сын: Дорохов Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Дорохов Василий Петрович

Смерть
11.11.1968
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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