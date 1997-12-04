Дорохов Валентин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1941
Дата смерти04.12.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1941
Отец: Дорохов Василий Петрович
Мать: Дорохова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 11.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Электросталь, Электросталь, Московская область
Рождение ребёнка
23.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дорохова Александра Егоровна
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дорохова Александра Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.12.1997
Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область