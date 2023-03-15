Дрёмина (Душечкина) Параскева Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрёмина (Душечкина) Параскева Ерофеевна

Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

25.07.1883

Дата смерти

?.03.1940

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1883

Отец: Душечкин Ерофей Алексеев

Мать: Душечкина Соломония Стефанова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрёмин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Дрёмин Михаил Сергеев

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.10.1902

Муж: Дрёмин Михаил Сергеев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
13.08.1908

Дочь: Илюхина (Дрёмина) Наталия Михаловна

Отец ребёнка: Дрёмин Михаил Сергеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1912 ст.

Дочь: Дорохова (Дрёмина) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Дрёмин Михаил Сергеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.07.1915

Сын: Дрёмин Илия Михайлович

Отец ребёнка: Дрёмин Михаил Сергеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.12.1916

Сын: Дрёмин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Дрёмин Михаил Сергеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.07.1920

Дочь: Морозова (Дрёмина) Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Дрёмин Михаил Сергеев

Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: (Дрёмина) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Дрёмин Михаил Сергеев

Рождение ребёнка
27.04.1929

Дочь: Матюкова (Дрёмина) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Дрёмин Михаил Сергеев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
?.03.1940

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