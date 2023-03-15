Дрёмина (Душечкина) Параскева Ерофеевна
Место рождения
Дата рождения25.07.1883
Дата смерти?.03.1940
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1883
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дрёмин Михаил Сергеев
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.10.1902
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
13.08.1908
Дочь: Илюхина (Дрёмина) Наталия Михаловна
Отец ребёнка: Дрёмин Михаил Сергеев
Рождение ребёнка
01.09.1912 ст.
Дочь: Дорохова (Дрёмина) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Дрёмин Михаил Сергеев
Рождение ребёнка
19.07.1915
Отец ребёнка: Дрёмин Михаил Сергеев
Рождение ребёнка
05.12.1916
Сын: Дрёмин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Дрёмин Михаил Сергеев
Рождение ребёнка
17.07.1920
Дочь: Морозова (Дрёмина) Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Дрёмин Михаил Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: (Дрёмина) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Дрёмин Михаил Сергеев
Рождение ребёнка
27.04.1929
Дочь: Матюкова (Дрёмина) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Дрёмин Михаил Сергеев
Смерть
?.03.1940