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Дрёмин Илия Михайлович

Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

19.07.1915

Дата смерти

22.11.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1915

Отец: Дрёмин Михаил Сергеев

Мать: Дрёмина Параскева Ерофеевна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Крещение
20.07.1915
празднование именин 20.07 восприемники кр Петр Иосифович Ивлев (с. Богданово) кр Агриппина Ерофеева Гаврикова она же Абрамова
Смерть
22.11.1915
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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Похороны
23.11.1915