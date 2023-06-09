Дрёмин Илия Михайлович
Место рождения
Дата рождения19.07.1915
Дата смерти22.11.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1915
Отец: Дрёмин Михаил Сергеев
Крещение
20.07.1915
празднование именин 20.07 восприемники кр Петр Иосифович Ивлев (с. Богданово) кр Агриппина Ерофеева Гаврикова она же Абрамова
Смерть
22.11.1915
от головной боли метрика 1915 фото 0096
Похороны
23.11.1915