Дрёмин Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения05.12.1916
Дата смерти29.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1916
Отец: Дрёмин Михаил Сергеев
Рождение ребёнка
26.03.1938
Мать ребёнка: Дремина Анастасия Гавриловна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Дрёмин Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Дремина Анастасия Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
северо-западнее 200 м