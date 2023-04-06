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Дрёмин Николай Михайлович

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

05.12.1916

Дата смерти

29.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1916

Отец: Дрёмин Михаил Сергеев

Мать: Дрёмина Параскева Ерофеевна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.03.1938

Сын: Дрёмин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Дремина Анастасия Гавриловна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Дрёмин Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Дремина Анастасия Гавриловна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дремина Анастасия Гавриловна

Смерть
29.07.1943
Чернь, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Чернь, Троснянский муниципальный район, Орловская область
северо-западнее 200 м
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