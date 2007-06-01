Морозова (Дрёмина) Агриппина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Дрёмина) Агриппина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1920

Дата смерти

?.06.2007

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1920

Отец: Дрёмин Михаил Сергеев

Мать: Дрёмина (Душечкина) Параскева Ерофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Федор

Смерть
?.06.2007

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