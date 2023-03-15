Воробьева (Дорохова) Агафья Петрова
Место рождения
Дата рождения03.02.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1881
Отец: Дорохов Петр
Мать: Дорохова Агапия Матвеева
Бракосочетание
30.10.1898
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
07.09.1900
Дочь: Воробьева (Воробьева) Феодора
Отец ребёнка: Воробьев Савва Иванович
Рождение ребёнка
06.04.1912
Дочь: Абрамова (Воробьева) Елизавета
Отец ребёнка: Воробьев Савва Иванович
Смерть
Неизвестно