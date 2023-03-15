Воробьева (Дорохова) Агафья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Дорохова) Агафья Петрова

Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

03.02.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1881

Отец: Дорохов Петр

Мать: Дорохова Агапия Матвеева

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
30.10.1898

Муж: Воробьев Савва Иванович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
07.09.1900

Дочь: Воробьева (Воробьева) Феодора

Отец ребёнка: Воробьев Савва Иванович

Рождение ребёнка
06.04.1912

Дочь: Абрамова (Воробьева) Елизавета

Отец ребёнка: Воробьев Савва Иванович

Смерть
Неизвестно

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