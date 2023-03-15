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Воробьев Савва Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Воробьев Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1898

Жена: Воробьева (Дорохова) Агафья Петрова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
07.09.1900

Дочь: Воробьева (Воробьева) Феодора

Мать ребёнка: Воробьева (Дорохова) Агафья Петрова

Рождение ребёнка
06.04.1912

Дочь: Абрамова (Воробьева) Елизавета

Мать ребёнка: Воробьева (Дорохова) Агафья Петрова

Смерть
Неизвестно

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