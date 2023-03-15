Воробьев Савва Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Воробьев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1898
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
07.09.1900
Дочь: Воробьева (Воробьева) Феодора
Мать ребёнка: Воробьева (Дорохова) Агафья Петрова
Рождение ребёнка
06.04.1912
Дочь: Абрамова (Воробьева) Елизавета
Мать ребёнка: Воробьева (Дорохова) Агафья Петрова
Смерть
Неизвестно