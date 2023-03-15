Абрамова (Воробьева) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1912
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абрамов Григорий Павлов
Рождение ребёнка
25.05.1939
Сын: Абрамов Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Абрамов Григорий Павлов
Рождение ребёнка
09.03.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абрамов Григорий Павлов
Смерть
Неизвестно