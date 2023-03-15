Абрамова (Воробьева) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Воробьева) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1912

Отец: Воробьев Савва Иванович

Мать: Воробьева (Дорохова) Агафья Петрова

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамов Григорий Павлов

Рождение ребёнка
25.05.1939

Сын: Абрамов Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Абрамов Григорий Павлов

Рождение ребёнка
09.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамов Григорий Павлов

Смерть
Неизвестно

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