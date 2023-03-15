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Абрамов Виктор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1939

Отец: Абрамов Григорий Павлов

Мать: Абрамова (Воробьева) Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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