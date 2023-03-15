Абрамов Григорий Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абрамова Елизавета
Рождение ребёнка
25.05.1939
Сын: Абрамов Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Абрамова Елизавета
Рождение ребёнка
09.03.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абрамова Елизавета
Смерть
Неизвестно