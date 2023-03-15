Абрамов Григорий Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамов Григорий Павлов

Абрамов Григорий Павлов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абрамова Елизавета

Рождение ребёнка
25.05.1939

Сын: Абрамов Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Абрамова Елизавета

Рождение ребёнка
09.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абрамова Елизавета

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close