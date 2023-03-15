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Дорохова Агапия Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1881

Дочь: Воробьева Агафья Петрова

Отец ребёнка: Дорохов Петр

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.05.1885

Дочь: Феодосия Петрова

Отец ребёнка: Дорохов Петр

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.01.1891

Дочь: Душечкина Мария Петрова

Отец ребёнка: Дорохов Петр

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.04.1894

Дочь: Александра Петрова

Отец ребёнка: Дорохов Петр

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.04.1894

Сын: Дорохов Георгий Петрович

Отец ребёнка: Дорохов Петр

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорохов Петр

Смерть
Неизвестно
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