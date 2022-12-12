Поздний Иван (Иоанн) Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения12.11.1879 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Рождение
12.11.1879 ст.
Ф.803 оп.2 д.308 Метрические книги Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезд Астраханской консистории о рождении за 1877-1882 гг. , бракосочетании и смерти за 1878-1882 г.
Крещение
12.11.1879 ст.
Восприемники: Филипп Семенович Поздий и Анна Романовна Любченкова
Бракосочетание
10.01.1899 ст.
Жена: Поздняя Ольга Матвеевна
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг Он первым браком Она первым браком По жениху Демид Косьмич П... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1899 ст.
Мать ребёнка: Поздняя Ольга Матвеевна
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Рождение ребёнка
11.02.1902 ст.
Дочь: Поздняя Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Поздняя Ольга Матвеевна
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Рождение ребёнка
05.01.1904 ст.
Дочь: Поздняя Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Поздняя Ольга Матвеевна
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Рождение ребёнка
05.01.1904 ст.
Дочь: Поздняя Домникия Ивановна
Мать ребёнка: Поздняя Ольга Матвеевна
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Рождение ребёнка
23.04.1906 ст.
Дочь: Поздняя Александра Ивановна
Мать ребёнка: Поздняя Ольга Матвеевна
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Рождение ребёнка
14.03.1908 ст.
Дочь: Поздняя Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Поздняя Ольга Матвеевна
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Рождение ребёнка
25.09.1910 ст.
Дочь: Поздняя Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Поздняя Ольга Матвеевна
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы.
Рождение ребёнка
13.11.1912 ст.
Мать ребёнка: Поздняя Ольга Матвеевна
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Рождение ребёнка
07.07.1914 ст.
Сын: Поздний Александр Иванович
Мать ребёнка: Поздняя Ольга Матвеевна
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.