Поздняя Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.02.1902 ст.
Дата смерти13.07.1906 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1902 ст.
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Крещение
16.02.1902 ст.
Восприемники: Сергей Мартынович Шапацкий и Анастасия Ивановна Пащенкова
Смерть
13.07.1906 ст.
4 года. От простуды Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Похороны
14.07.1906 ст.