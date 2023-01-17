Поздняя Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоздняя Евдокия Ивановна

Поздняя Евдокия Ивановна

avatar

Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

11.02.1902 ст.

Дата смерти

13.07.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1902 ст.

Отец: Поздний Иван (Иоанн) Тимофеевич

Мать: Поздняя Ольга Матвеевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Крещение
16.02.1902 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Восприемники: Сергей Мартынович Шапацкий и Анастасия Ивановна Пащенкова
Смерть
13.07.1906 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
4 года. От простуды Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Похороны
14.07.1906 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close