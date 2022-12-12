Поздняя (Калиниченкова) Ольга Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоздняя (Калиниченкова) Ольга Матвеевна

Поздняя (Калиниченкова) Ольга Матвеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1899 ст.

Муж: Поздний Иван (Иоанн) Тимофеевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг Он первым браком Она первым браком По жениху Демид Косьмич П... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1899 ст.

Сын: Поздний Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Поздний Иван (Иоанн) Тимофеевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Рождение ребёнка
11.02.1902 ст.

Дочь: Поздняя Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Поздний Иван (Иоанн) Тимофеевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Рождение ребёнка
05.01.1904 ст.

Дочь: Поздняя Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Поздний Иван (Иоанн) Тимофеевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Рождение ребёнка
05.01.1904 ст.

Дочь: Поздняя Домникия Ивановна

Отец ребёнка: Поздний Иван (Иоанн) Тимофеевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Рождение ребёнка
23.04.1906 ст.

Дочь: Поздняя Александра Ивановна

Отец ребёнка: Поздний Иван (Иоанн) Тимофеевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Рождение ребёнка
14.03.1908 ст.

Дочь: Поздняя Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Поздний Иван (Иоанн) Тимофеевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Рождение ребёнка
25.09.1910 ст.

Дочь: Поздняя Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Поздний Иван (Иоанн) Тимофеевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы.
Рождение ребёнка
13.11.1912 ст.

Сын: Поздний Иван Иванович

Отец ребёнка: Поздний Иван (Иоанн) Тимофеевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Рождение ребёнка
07.07.1914 ст.

Сын: Поздний Александр Иванович

Отец ребёнка: Поздний Иван (Иоанн) Тимофеевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close