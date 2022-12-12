Поздняя (Калиниченкова) Ольга Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1899 ст.
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг Он первым браком Она первым браком По жениху Демид Косьмич П... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1899 ст.
Отец ребёнка: Поздний Иван (Иоанн) Тимофеевич
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Рождение ребёнка
11.02.1902 ст.
Дочь: Поздняя Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Поздний Иван (Иоанн) Тимофеевич
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Рождение ребёнка
05.01.1904 ст.
Дочь: Поздняя Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Поздний Иван (Иоанн) Тимофеевич
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Рождение ребёнка
05.01.1904 ст.
Дочь: Поздняя Домникия Ивановна
Отец ребёнка: Поздний Иван (Иоанн) Тимофеевич
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Рождение ребёнка
23.04.1906 ст.
Дочь: Поздняя Александра Ивановна
Отец ребёнка: Поздний Иван (Иоанн) Тимофеевич
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Рождение ребёнка
14.03.1908 ст.
Дочь: Поздняя Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Поздний Иван (Иоанн) Тимофеевич
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Рождение ребёнка
25.09.1910 ст.
Дочь: Поздняя Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Поздний Иван (Иоанн) Тимофеевич
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы.
Рождение ребёнка
13.11.1912 ст.
Отец ребёнка: Поздний Иван (Иоанн) Тимофеевич
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Рождение ребёнка
07.07.1914 ст.
Сын: Поздний Александр Иванович
Отец ребёнка: Поздний Иван (Иоанн) Тимофеевич
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Смерть
Неизвестно