Поздняя Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.01.1904 ст.
Дата смерти02.04.1904 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1904 ст.
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Крещение
10.01.1904 ст.
Восприемники: Алексей Матвеевич Калиниченко и Анастасия Пащенко, Евдокия Григорьевна Погибелева
Смерть
02.04.1904 ст.
3 месяца. Младенческое Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Похороны
03.04.1904 ст.