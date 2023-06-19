Поздняя Домникия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоздняя Домникия Ивановна

Поздняя Домникия Ивановна

Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

05.01.1904 ст.

Дата смерти

18.12.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1904 ст.

Отец: Поздний Иван (Иоанн) Тимофеевич

Мать: Поздняя Ольга Матвеевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Крещение
10.01.1904 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Восприемники: Алексей Матвеевич Калиниченко и Анастасия Пащенко, Евдокия Григорьевна Погибелева
Смерть
18.12.1906 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
3 года. От простуды Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Похороны
19.12.1906 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область