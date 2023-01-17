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Поздняя Пелагея Ивановна

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Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

25.09.1910 ст.

Дата смерти

17.10.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1910 ст.

Отец: Поздний Иван (Иоанн) Тимофеевич

Мать: Поздняя Ольга Матвеевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы.
Крещение
30.09.1910 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Восприемники: Алексей Матвеевич Калиниченко и Евдокия Григорьевна Погибельная
Смерть
17.10.1913 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
3 года. От дифтерита Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Похороны
19.10.1913 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
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