Поздняя Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.09.1910 ст.
Дата смерти17.10.1913 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1910 ст.
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы.
Крещение
30.09.1910 ст.
Восприемники: Алексей Матвеевич Калиниченко и Евдокия Григорьевна Погибельная
Смерть
17.10.1913 ст.
3 года. От дифтерита Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Похороны
19.10.1913 ст.