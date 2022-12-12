Поздний Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения26.10.1899 ст.
Дата смерти02.07.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.10.1899 ст.
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Крещение
30.10.1899 ст.
Смерть
02.07.1906 ст.
7 лет. От поноса Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Похороны
03.07.1906 ст.