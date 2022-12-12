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Поздний Иван (Иоанн) Иванович

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Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

13.11.1912 ст.

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1912 ст.

Отец: Поздний Иван (Иоанн) Тимофеевич

Мать: Поздняя Ольга Матвеевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Крещение
14.11.1912 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Восприемники: Иван Федорович Скворцов и Екатерина Ивановна Калиниченко
Рождение ребёнка
07.12.1945

Сын: Позднев Николай Иванович

Мать ребёнка: Поздняя Александра Михайловна

Петровский, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поздняя Александра Михайловна

Смерть
1989
Петровский, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Естественная смерть / Старость
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