Поздний Иван (Иоанн) Иванович
Место рождения
Дата рождения13.11.1912 ст.
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
13.11.1912 ст.
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Крещение
14.11.1912 ст.
Восприемники: Иван Федорович Скворцов и Екатерина Ивановна Калиниченко
Рождение ребёнка
07.12.1945
Мать ребёнка: Поздняя Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1989
Естественная смерть / Старость