Поздняя Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.03.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1908 ст.
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Крещение
16.03.1908 ст.
Восприемники: Иосиф Тимофеевич Пащенко и Ивана Стефановича Калиниченко дочь Екатерина
Смерть
Неизвестно