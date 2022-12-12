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Поздняя Александра Ивановна

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Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

23.04.1906 ст.

Дата смерти

19.04.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1906 ст.

Отец: Поздний Иван (Иоанн) Тимофеевич

Мать: Поздняя Ольга Матвеевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Крещение
07.05.1906 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Восприемники: Иван Моисеевич Ильченко и Семена Васильевича Пащенко жена Анастасия Ивановна
Смерть
19.04.1907 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
1 год. От простуды Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Похороны
20.04.1907 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
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