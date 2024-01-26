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Чумаков Федор Яковлевич

Место рождения

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ

Дата рождения

1836

Дата смерти

Около ?.05.1925

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Чумаков Яков Михайлович

Мать: Чумакова ?

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Место жительства
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За Плевну»
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Махаева (Чумакова) Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Чумакова (Брехова) Полина (Пелагея) Никифоровна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Чумаков Михаил Федорович

Мать ребёнка: Чумакова (Брехова) Полина (Пелагея) Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Пикина (Чумакова) Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Чумакова (Брехова) Полина (Пелагея) Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Чумаков Андрей Федорович

Мать ребёнка: Чумакова (Брехова) Полина (Пелагея) Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Дронова (Чумакова) Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Чумакова (Брехова) Полина (Пелагея) Никифоровна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Сапожникова (Чумакова) Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Чумакова (Брехова) Полина (Пелагея) Никифоровна

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
1886

Сын: Чумаков Филипп Федорович

Мать ребёнка: Чумакова (Брехова) Полина (Пелагея) Никифоровна

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Смерть
Около ?.05.1925
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ

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