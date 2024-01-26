Чумаков Федор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиОколо ?.05.1925
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Чумаков Яков Михайлович
Мать: Чумакова ?
Место жительства
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За Плевну»
Рождение ребёнка
Около 1863
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Чумакова (Брехова) Полина (Пелагея) Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Пикина (Чумакова) Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Чумакова (Брехова) Полина (Пелагея) Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1876
Мать ребёнка: Чумакова (Брехова) Полина (Пелагея) Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1881
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Сапожникова (Чумакова) Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Чумакова (Брехова) Полина (Пелагея) Никифоровна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Чумакова (Брехова) Полина (Пелагея) Никифоровна
Смерть
Около ?.05.1925
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно