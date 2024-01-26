Сапожникова (Чумакова) Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова (Чумакова) Елизавета Федоровна

Место рождения

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ

Дата рождения

1883

Дата смерти

14.05.1971

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Чумаков Федор Яковлевич

Мать: Чумакова (Брехова) Полина (Пелагея) Никифоровна

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожников Василий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Сапожникова) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Сапожников Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Сапожникова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Сапожников Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Сапожников Николай Васильевич

Отец ребёнка: Сапожников Василий Васильевич

Место жительства
1947
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Переехала жить к дочерям
Смерть
14.05.1971
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

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