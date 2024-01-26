Сапожникова (Чумакова) Елизавета Федоровна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти14.05.1971
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Сапожникова) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Сапожников Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Сапожникова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Сапожников Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Сапожников Николай Васильевич
Отец ребёнка: Сапожников Василий Васильевич
Место жительства
1947
Переехала жить к дочерям
Смерть
14.05.1971
Похороны
Неизвестно