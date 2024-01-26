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Сапожников Василий Васильевич

Место рождения

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сапожников Василий

Мать: не указана

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова (Чумакова) Елизавета Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Сапожникова) Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Сапожникова (Чумакова) Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Сапожникова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Сапожникова (Чумакова) Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Сапожников Николай Васильевич

Мать ребёнка: Сапожникова (Чумакова) Елизавета Федоровна

Смерть
Неизвестно

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