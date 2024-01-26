Сапожников Василий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сапожников Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Сапожникова) Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Сапожникова (Чумакова) Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Сапожникова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Сапожникова (Чумакова) Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Сапожников Николай Васильевич
Мать ребёнка: Сапожникова (Чумакова) Елизавета Федоровна
Смерть
Неизвестно