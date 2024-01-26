Чумакова (Брехова) Полина (Пелагея) Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова (Брехова) Полина (Пелагея) Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

60

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брехов Никифор Васильевич

Мать: Брехова Пелагея Назарьевна

Смерть
60
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Махаева (Чумакова) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Чумаков Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
1865

Сын: Чумаков Михаил Федорович

Отец ребёнка: Чумаков Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Пикина (Чумакова) Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Чумаков Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Чумаков Андрей Федорович

Отец ребёнка: Чумаков Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Дронова (Чумакова) Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Чумаков Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Сапожникова (Чумакова) Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Чумаков Федор Яковлевич

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
1886

Сын: Чумаков Филипп Федорович

Отец ребёнка: Чумаков Федор Яковлевич

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ

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