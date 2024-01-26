Чумакова (Брехова) Полина (Пелагея) Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти60
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Смерть
60
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Махаева (Чумакова) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Чумаков Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Чумаков Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Пикина (Чумакова) Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Чумаков Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1876
Отец ребёнка: Чумаков Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Дронова (Чумакова) Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Чумаков Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Сапожникова (Чумакова) Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Чумаков Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Чумаков Федор Яковлевич