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Чумаков Андрей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Чумаков Федор Яковлевич

Мать: Чумакова (Брехова) Полина (Пелагея) Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чумакова Степанида Григорьевна

Военная награда
Неизвестно
Виррой Георгиевский крест 3-й степени
Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Чумакова) Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Чумакова Степанида Григорьевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Чумаков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Чумакова Степанида Григорьевна

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
1907

Сын: Чумаков Степан Андреевич

Мать ребёнка: Чумакова Степанида Григорьевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Чумаков Яков Андреевич

Мать ребёнка: Чумакова Степанида Григорьевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Чумакова) Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: Чумакова Степанида Григорьевна

Военная служба
?.08.1914
49-й Донской казачий полк. Хорунжий, затем сотник
Лечение в госпитале
1915
Ранение
Смерть
1917
Причина смерти: На войне | При кавалерийской атаки на немцев

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