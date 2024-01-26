Чумаков Андрей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Виррой Георгиевский крест 3-й степени
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Чумакова) Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Чумакова Степанида Григорьевна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Чумакова Степанида Григорьевна
Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Чумакова Степанида Григорьевна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Чумакова Степанида Григорьевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Чумакова) Ульяна Андреевна
Мать ребёнка: Чумакова Степанида Григорьевна
Военная служба
?.08.1914
49-й Донской казачий полк. Хорунжий, затем сотник
Лечение в госпитале
1915
Ранение
Смерть
1917
Причина смерти: На войне | При кавалерийской атаки на немцев