Чумакова Степанида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова Степанида Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумаков Андрей Федорович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Чумакова) Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Чумаков Андрей Федорович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Чумаков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Чумаков Андрей Федорович

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
1907

Сын: Чумаков Степан Андреевич

Отец ребёнка: Чумаков Андрей Федорович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Чумаков Яков Андреевич

Отец ребёнка: Чумаков Андрей Федорович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Чумакова) Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Чумаков Андрей Федорович

Смерть
Неизвестно

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