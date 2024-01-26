Чумакова Степанида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Чумакова) Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Чумаков Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Чумаков Андрей Федорович
Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Чумаков Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Чумаков Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Чумакова) Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Чумаков Андрей Федорович
Смерть
Неизвестно