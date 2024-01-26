Чумаков Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти24.12.1919
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чумаков Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Чумакова (Чекунова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
07.06.1885
Сын: Чумаков Гавриил Михайлович
Мать ребёнка: Чумакова (Чекунова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
?.08.1885
Дочь: Пикина (Чумакова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Чумакова (Чекунова) Мария Ивановна
Заплавка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Чумакова (Чекунова) Мария Ивановна
Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Чумакова (Чекунова) Мария Ивановна
Смерть
24.12.1919
Причина смерти: Тиф