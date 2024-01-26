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Чумаков Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

24.12.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Чумаков Федор Яковлевич

Мать: Чумакова (Брехова) Полина (Пелагея) Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумаков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Чумакова (Чекунова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
07.06.1885

Сын: Чумаков Гавриил Михайлович

Мать ребёнка: Чумакова (Чекунова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
?.08.1885

Дочь: Пикина (Чумакова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Чумакова (Чекунова) Мария Ивановна

Заплавка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Чумаков Семен Михайлович

Мать ребёнка: Чумакова (Чекунова) Мария Ивановна

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
1893

Сын: Чумаков Борис Михайлович

Мать ребёнка: Чумакова (Чекунова) Мария Ивановна

Смерть
24.12.1919
Причина смерти: Тиф

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