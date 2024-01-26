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Чумаков Семен Михайлович

Место рождения

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ

Дата рождения

1888

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Чумаков Михаил Федорович

Мать: Чумакова (Чекунова) Мария Ивановна

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чумакова (Хорошевская) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Чумаков Николай Семенович

Мать ребёнка: Чумакова (Хорошевская) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Чумаков Иван Семенович

Мать ребёнка: Чумакова (Хорошевская) Анастасия Николаевна

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
1912

Сын: Чумаков Денис Семенович

Мать ребёнка: Чумакова (Хорошевская) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
17.10.1914

Сын: Чумаков Степан Семенович

Мать ребёнка: Чумакова (Хорошевская) Анастасия Николаевна

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Чумакова) Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Чумакова (Хорошевская) Анастасия Николаевна

Военная служба
С 1915 по 1917
49-й Донской казачий полк
Рождение ребёнка
1918

Сын: Чумаков Аким Семенович

Мать ребёнка: Чумакова (Хорошевская) Анастасия Николаевна

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Военная служба
С 1918 по 1921
Конная разведка при 23-й стрелковой дивизии
Бракосочетание
1921

Жена: Чумакова (Пикина) Дарья Степановна

Заплавка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Раскулачивание
Между 1929 и 1930
Репрессия
Смерть
1943
Похороны
Неизвестно

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