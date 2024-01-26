Чумаков Семен Михайлович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Сын: Чумаков Николай Семенович
Мать ребёнка: Чумакова (Хорошевская) Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Чумакова (Хорошевская) Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Чумакова (Хорошевская) Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
17.10.1914
Мать ребёнка: Чумакова (Хорошевская) Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Чумакова) Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Чумакова (Хорошевская) Анастасия Николаевна
Военная служба
С 1915 по 1917
49-й Донской казачий полк
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Чумакова (Хорошевская) Анастасия Николаевна
Военная служба
С 1918 по 1921
Конная разведка при 23-й стрелковой дивизии
Бракосочетание
1921
Заплавка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Раскулачивание
Между 1929 и 1930
Репрессия
Смерть
1943
Похороны
Неизвестно