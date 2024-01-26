Чумакова (Хорошевская) Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1919
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Хорошевский Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Сын: Чумаков Николай Семенович
Отец ребёнка: Чумаков Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Чумаков Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Чумаков Семен Михайлович
Рождение ребёнка
17.10.1914
Отец ребёнка: Чумаков Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Чумакова) Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Чумаков Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Чумаков Семен Михайлович
Смерть
1919
Причина смерти: Тиф | от тифа