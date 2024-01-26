Чумакова (Хорошевская) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова (Хорошевская) Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Хорошевский Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумаков Семен Михайлович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Чумаков Николай Семенович

Отец ребёнка: Чумаков Семен Михайлович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Чумаков Иван Семенович

Отец ребёнка: Чумаков Семен Михайлович

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
1912

Сын: Чумаков Денис Семенович

Отец ребёнка: Чумаков Семен Михайлович

Рождение ребёнка
17.10.1914

Сын: Чумаков Степан Семенович

Отец ребёнка: Чумаков Семен Михайлович

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Чумакова) Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Чумаков Семен Михайлович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Чумаков Аким Семенович

Отец ребёнка: Чумаков Семен Михайлович

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Смерть
1919
Причина смерти: Тиф | от тифа

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