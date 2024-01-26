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Чумакова (Чекунова) Мария Ивановна

Место рождения

Заплавка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

?.05.1934

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Чекунов Иван Иванович

Мать: Чекунова (Спирина) Ульяна Петровна

Заплавка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумаков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Чумаков Михаил Федорович

Рождение ребёнка
07.06.1885

Сын: Чумаков Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Чумаков Михаил Федорович

Рождение ребёнка
?.08.1885

Дочь: Пикина (Чумакова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Чумаков Михаил Федорович

Заплавка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Чумаков Семен Михайлович

Отец ребёнка: Чумаков Михаил Федорович

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
1893

Сын: Чумаков Борис Михайлович

Отец ребёнка: Чумаков Михаил Федорович

Раскулачивание
Между 1929 и 1930
Репрессия
Место жительства
1934
Освободили с репрессии
Смерть
?.05.1934
Похороны
1934
В степи над Бузулуком

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