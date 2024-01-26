Чумакова (Чекунова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти?.05.1934
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чумаков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Чумаков Михаил Федорович
Рождение ребёнка
07.06.1885
Сын: Чумаков Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: Чумаков Михаил Федорович
Рождение ребёнка
?.08.1885
Дочь: Пикина (Чумакова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Чумаков Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Чумаков Михаил Федорович
Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Чумаков Михаил Федорович
Раскулачивание
Между 1929 и 1930
Репрессия
Место жительства
1934
Освободили с репрессии
Смерть
?.05.1934
Похороны
1934
В степи над Бузулуком