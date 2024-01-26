Чумаков Гавриил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1885
Дата смерти12.07.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1885
Военная служба
Неизвестно
32-й Донской казачий полк
Военная награда
Неизвестно
полный Георгиевский кавалер
Военная награда
Неизвестно
именные часы от князя Долгорукого, командира 3-го корпуса
Бракосочетание
1903
Рождение ребёнка
17.01.1905
Сын: Чумаков Антон Гавриилович
Мать ребёнка: Чумакова (Сапожникова) Степанида Давыдовна
Военная служба
С 1907 по ?.03.1947
Рождение ребёнка
08.08.1908
Сын: Чумаков Андрей Гавриилович
Мать ребёнка: Чумакова (Сапожникова) Степанида Давыдовна
Рождение ребёнка
22.09.1913
Дочь: Потуремец (Чумакова) Прасковья Гаврииловна
Мать ребёнка: Чумакова (Сапожникова) Степанида Давыдовна
Рождение ребёнка
04.11.1917
Дочь: Федоренко (Чумакова) Ольга Гаврииловна
Мать ребёнка: Чумакова (Сапожникова) Степанида Давыдовна
Смерть
12.07.1918
Причина смерти: Тиф
Похороны
Неизвестно