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Чумаков Гавриил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1885

Дата смерти

12.07.1918

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1885

Отец: Чумаков Михаил Федорович

Мать: Чумакова (Чекунова) Мария Ивановна

Военная служба
Неизвестно
32-й Донской казачий полк
Военная награда
Неизвестно
полный Георгиевский кавалер
Военная награда
Неизвестно
именные часы от князя Долгорукого, командира 3-го корпуса
Бракосочетание
1903

Жена: Чумакова (Сапожникова) Степанида Давыдовна

Рождение ребёнка
17.01.1905

Сын: Чумаков Антон Гавриилович

Мать ребёнка: Чумакова (Сапожникова) Степанида Давыдовна

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Военная служба
С 1907 по ?.03.1947
Рождение ребёнка
08.08.1908

Сын: Чумаков Андрей Гавриилович

Мать ребёнка: Чумакова (Сапожникова) Степанида Давыдовна

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
22.09.1913

Дочь: Потуремец (Чумакова) Прасковья Гаврииловна

Мать ребёнка: Чумакова (Сапожникова) Степанида Давыдовна

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
04.11.1917

Дочь: Федоренко (Чумакова) Ольга Гаврииловна

Мать ребёнка: Чумакова (Сапожникова) Степанида Давыдовна

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Смерть
12.07.1918
Причина смерти: Тиф
Похороны
Неизвестно

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