Чумакова (Сапожникова) Степанида Давыдовна
Место рождения
Дата рождения10.11.1886
Дата смерти27.02.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1886
Бракосочетание
1903
Рождение ребёнка
17.01.1905
Сын: Чумаков Антон Гавриилович
Отец ребёнка: Чумаков Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
08.08.1908
Сын: Чумаков Андрей Гавриилович
Отец ребёнка: Чумаков Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
22.09.1913
Дочь: Потуремец Прасковья Гаврииловна
Отец ребёнка: Чумаков Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
04.11.1917
Дочь: Федоренко Ольга Гаврииловна
Отец ребёнка: Чумаков Гавриил Михайлович
Место жительства
1932
Москва, город федерального значения Москва
Переехала жить к сыну
Место жительства
?.04.1934
х.Удалов
Смерть
27.02.1962
Похороны
01.03.1962
Могила №6503