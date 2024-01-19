Чумакова (Сапожникова) Степанида Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова (Сапожникова) Степанида Давыдовна

Место рождения

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ

Дата рождения

10.11.1886

Дата смерти

27.02.1962

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1886

Отец: Сапожников Давид Маркович

Мать: Сапожникова Ирина (Арина?) Ивановна

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Бракосочетание
1903

Муж: Чумаков Гавриил Михайлович

Рождение ребёнка
17.01.1905

Сын: Чумаков Антон Гавриилович

Отец ребёнка: Чумаков Гавриил Михайлович

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
08.08.1908

Сын: Чумаков Андрей Гавриилович

Отец ребёнка: Чумаков Гавриил Михайлович

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
22.09.1913

Дочь: Потуремец Прасковья Гаврииловна

Отец ребёнка: Чумаков Гавриил Михайлович

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
04.11.1917

Дочь: Федоренко Ольга Гаврииловна

Отец ребёнка: Чумаков Гавриил Михайлович

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Место жительства
1932
Москва, город федерального значения Москва
Переехала жить к сыну
Место жительства
?.04.1934
х.Удалов
Смерть
27.02.1962
Жуковский, Жуковский, Московская область
Похороны
01.03.1962
Жуковский, Жуковский, Московская область
Могила №6503
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