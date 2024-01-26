Сапожников Давид Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1860 и 1865
Дата смерти1905
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1860 и 1865
Отец: Сапожников Марк Михайлович
Мать: Сапожникова Ульяна
Работа или профессия
Неизвестно
Атаман
Рождение ребёнка
10.11.1886
Дочь: Чумакова (Сапожникова) Степанида Давыдовна
Мать ребёнка: Сапожникова (Малова) Ирина (Арина?) Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Соколова (Сапожникова) Степанида Давыдовна
Мать ребёнка: Сапожникова (Малова) Ирина (Арина?) Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Рождение ребёнка
1895
Сын: Сапожников Иван Давыдович
Мать ребёнка: Сапожникова (Малова) Ирина (Арина?) Ивановна
Рождение ребёнка
17.09.1897
Сын: Сапожников Дмитрий Давыдович
Мать ребёнка: Сапожникова (Малова) Ирина (Арина?) Ивановна
Рождение ребёнка
01.07.1900
Сын: Сапожников Андрей Давыдовыч
Мать ребёнка: Сапожникова (Малова) Ирина (Арина?) Ивановна
Смерть
1905