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Сапожников Давид Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1860 и 1865

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1860 и 1865

Отец: Сапожников Марк Михайлович

Мать: Сапожникова Ульяна

Работа или профессия
Неизвестно
Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Атаман
Рождение ребёнка
10.11.1886

Дочь: Чумакова (Сапожникова) Степанида Давыдовна

Мать ребёнка: Сапожникова (Малова) Ирина (Арина?) Ивановна

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Соколова (Сапожникова) Степанида Давыдовна

Мать ребёнка: Сапожникова (Малова) Ирина (Арина?) Ивановна

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Дронова (Сапожникова) Мария Давыдовна

Мать ребёнка: Сапожникова (Малова) Ирина (Арина?) Ивановна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Сапожников Иван Давыдович

Мать ребёнка: Сапожникова (Малова) Ирина (Арина?) Ивановна

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Рождение ребёнка
17.09.1897

Сын: Сапожников Дмитрий Давыдович

Мать ребёнка: Сапожникова (Малова) Ирина (Арина?) Ивановна

Рождение ребёнка
01.07.1900

Сын: Сапожников Андрей Давыдовыч

Мать ребёнка: Сапожникова (Малова) Ирина (Арина?) Ивановна

Смерть
1905

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