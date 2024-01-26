Сапожникова Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1860 и 1865
Сын: Сапожников Давид Маркович
Отец ребёнка: Сапожников Марк Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гоголева Софья Марковна
Отец ребёнка: Сапожников Марк Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожников Василий Маркович
Отец ребёнка: Сапожников Марк Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожников Тихон Маркович
Отец ребёнка: Сапожников Марк Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно