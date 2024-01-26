Сапожникова Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1860 и 1865

Сын: Сапожников Давид Маркович

Отец ребёнка: Сапожников Марк Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гоголева Софья Марковна

Отец ребёнка: Сапожников Марк Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Василий Маркович

Отец ребёнка: Сапожников Марк Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Тихон Маркович

Отец ребёнка: Сапожников Марк Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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